"Fusione" tra i ghisa di Nerviano e Pogliano, ma è polemica

Unificare i comandi della polizia locale di Nerviano e Pogliano. É l'obiettivo dei due municipi a Nord-Ovest di Milano - che già condividono lo stesso segretario comunale. Per il momento è solo un'idea, anche se molto solida. Affinché il piano si trasformi in realtà servono diversi passaggi istituzionali e burocratici. Non sembra una strada in discesa, specie a Nerviano: comune decisamente più grande e popolato rispetto a Pogliano (16mila abitanti e 13 km quadrati di superficie contro 8mila abitanti e una superficie di circa 5 km quadrati).

I primi a mettersi di traverso sono stati gli stessi ghisa nervianesi. Quando la notizia ha iniziato a circolare, lo scorso mese di marzo, 10 agenti su 16 avevano già chiesto il nulla osta per la mobilità, compresi comandante e vicecomandante. Il caso era approdato in consiglio comunale con una interrogazione presentata dalla Lega, cui aveva risposto la sindaca Daniela Colombo. In quel frangente nessuno aveva fatto riferimento alla possibile "fusione" con Pogliano, anche se la notizia era iniziata a circolare in via ufficiosa (e sempre negata). Sul caso era intervenuta anche la Uil che in una nota aveva espresso le sue perplessità: "Quale sarebbe il guadagno di Nerviano? - si era interrogato il funzionario Uilfpl Fabio Novelli -. Sicuramente non ci sarebbe guadagno per il corpo di polizia locale che si vedrebbe costretta a fronteggiare situazioni problematiche e a moltiplicare i propri sforzi senza guadagnare un solo centesimo in più".

L'ufficialità - meglio: una prima ammissione di una possibile fusione da parte dei due comandi - è arrivata a metà aprile quando tra gli ordini del giorno di una riunione di giunta era stata calendarizzata la "fusione". Proprio in seguito a questa mossa sono insorte le forze di opposizione. Pd, Lega e Fdi hanno lanciato una petizione comune contro la mossa dell'amministrazione. "Non siamo contrari allo strumento delle convenzioni, siamo però convinti che determinate scelte, fondamentali in questo caso per la sicurezza del paese, vadano ponderate bene, ampiamente e preventivamente discusse nelle sedi competenti, con un percorso di condivisione e partecipazione totalmente mancato in questa occasione", si legge in una nota diramata dai tre partiti.

La sindaca di Nerviano, nel frattempo, ha deciso di tirare dritto e bollare come strumentali le richieste dei tre partiti di minoranza: "Questa strana alleanza tra Pd e Lega mi lascia perplessa - ha commentato interpellata da MilanoToday -. Con questa mossa faremo delle economie di scala, avremo delle funzioni di polizia locale più efficace. Non è un'operazione per risparmiare, ma per garantire un cambio di passo rispetto alla polizia locale di Nerviano".

La "fusione" dei due comandi per il momento non è ancora ufficiale, mancano ancora diversi passaggi istituzionali e primo tra tutti il via libera del consiglio comunale. Ma inizia a trapelare qualche dettaglio di ciò che potrebbe accadere. Secondo quanto appreso da MilanoToday il comando di Nerviano, attualmente nei locali dell'ex Mattatoio di via vicinale di Brera, verrebbe smantellato e trasferito a Pogliano. Non solo, il ruolo di comandante dovrebbe essere affidato a Stefano Palmeri, attuale ufficiale dei ghisa di Pogliano.