G7 a Milano: città blindata e strade chiuse

Milano blindata per il G7 Trasporti che si tiene in città fino a domani, 13 aprile. La riunione si tiene a Palazzo Reale alla presenza delle delegazioni dei ministeri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, oltre all'Unione Europea rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti. Per l'occasione la questura di Milano ha organizzato un maxi dispositivo di sicurezza valido fino alla fine degli incontri.

Il questore Giuseppe Petronzi ha predisposto un articolato dispositivo di vigilanza per garantire il regolare svolgimento del vertice internazionale e garantire la fruibilità del centro milanese ai cittadini, turisti ed esercenti. "In considerazione dei lavori che si terranno a Palazzo Reale, degli spostamenti delle delegazioni e degli eventi connessi al vertice che riguarderanno Palazzo Lombardia e il Teatro alla Scala, sono state individuate zone di rispetto caratterizzate da modalità operative modulabili: le forze di polizia - spiega via Fatebenefratelli in una nota - effettueranno opportuni controlli nei pressi zone che saranno delimitate da transenne per assicurare, in maniera intermittente e razionale, la migliore cornice di sicurezza e il minore disagio alla cittadinanza".

Su richiesta della Prefettura è stato adottato l'Enac, provvediemento di divieto di sorvolo del centro città dalle 19 del 10 aprile alle 19 del 13 aprile. Elaborato anche un piano sanitario d'emergenza con Areu e 118 dedicato a chi presenzierà agli incontri. I vigili del fuoco hanno disposto un servizio di pronto impiego con autopompa e personale specializzato, schierato nei luoghi interessati dagli eventi.

Nel corso dell’evento internazionale, sarà interdetto il traffico in piazza Beccaria e, il solo venerdì pomeriggio, in piazza della Scala. Nei tre giorni di riunioni ministeriali, inoltre, saranno chiusi i due accessi alla stazione metropolitana Duomo lato Arengario.

Cambiamenti di servizio dei mezzi

In occasione della riunione ministeriale anche Atm ha provveduto a una serie di cambiamenti disposti dalle autorità. Piazza Fontana e piazza della Scala chiuderanno al traffico. Dalle 19 del 10 aprile alle 19 del 13 aprile il tram 24 verso piazza Fontana termina la corsa in via Larga; quello in direzione Vigentino parte da piazza Missori alla fermata di via Albricci. Nelle stesse giornate il tram 29 termina e riparte da largo Augusto. Infine, dalle 15 al termine del servizio del 12 aprile il tram 1 in entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola. Passa e ferma in viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, via Don Sturzo, via Ferrari, piazzale Cimitero Monumentale, via Procaccini e corso Sempione. Proprio per il G7 (e per il match a San Siro) lo sciopero a cui i dipendenti avevano aderito, previsto per l'11 aprile, è stato precettato.