Milano blindata per l'ultimo giorno del G7

L'ultimo giorno del ministeriale del G7 di Milano è arrivato. Sabato 13 aprile a Palazzo Reale alle 10 è cominciata la seconda sessione di lavoro 'Connettività Marittima Globale', presieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Per mezzogiorno la conferenza stampa del ministro padrone di casa.

All'evento partecipano i ministri Pablo Rodriguez (Canada), Patrice Vergriete (Francia), Volker Wissing (Germania), Tetsuo Saito (Giappone), Mark Harper (Regno Unito), e il vice segretario ai Trasporti Polly Trottenberg (Stati Uniti), in rappresentanza dei Paesi membri del G7. Presente anche la Commissaria europea per i Trasporti Adina Valean e il segretario generale dell'International Transport Forum Young Tae Kim.

La giornata di venerdì

La seconda giornata dell'evento internazionale ha visto le delegazioni partecipare alle sessioni di lavoro e, nel tardo pomeriggio, a uno spettacolo al Teatro alla Scala ('La Rondine' di Giacomo Puccini). Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore Giuseppe Petronzi ha monitorato i luoghi dedicati agli eventi programmati per il G7 e gli obiettivi sensibili nei pressi delle aree coinvolte, garantendo sicurezza e fruibilità degli spazi.

Polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno monitorato alcune manifestazioni parallele: quella studentesca in mattinata nei pressi di largo Cairoli e quella spontanea di 'Critical Mass', partecipata da una quarantina di persone in bicicletta in centro. Nell'arco della giornata le forze dell'ordine, con l'ausilio della polizia locale e di Atm, hanno garantito il regolare corso delle attività in città.