A Milano si terrà il G7 dei trasporti

Sarà Milano ad ospitare il prossimo anno il G7 dei Trasporti e con il Ministero collaborerà anche Most, il Centro nazionale per la mobilità sostenibile presieduto da Ferruccio Resta. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini intervenendo all'incontro "Futuro in movimento", organizzato proprio dal Most all'Ibm Studios in piazza Gae Aulenti.

"Ho scelto la mia città per ospitare i ministri del G7 nella prossima primavera. Sarà dall' 11 al 13 aprile a Palazzo Reale - ha detto Salvini - credo sia giusto che una realtà come Most possa essere il partner tecnico scientifico del G7 dei Trasporti a Milano. Conto che potremo fare un protocollo per preparare al meglio la tre giorni di lavoro". Per Salvini "assicurare la connettività dei trasporti di fronte alla crescente instabilità globale è un obiettivo non da poco" ed è "quello di cui si discuterà al tavolo". "Avremo gli occhi del mondo puntati su Milano e sull'Italia - ha concluso il ministro - se costruiremo assieme questo G7 faremo un buon lavoro".

Da parte del Most, con il presidente Resta, immediata la disponibilità a collaborare: "Non si può dire di no - ha affermato infatti Resta prendendo la parola dopo Salvini -. Rappresentare il nostro Paese nelle occasioni internazionali è importante. Daremo al Ministero tutto il supporto". #est

"Milano sarà la capitale mondiale della sostenibilità intelligente, cioè non ideologica, quindi della mobilità del futuro. E da ministro dei Trasporti ho l'orgoglio di ospitare i ministri di tutto il mondo proprio nel cuore di Milano".