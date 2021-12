Gaia Romani e la targa "assessore" sostituita a palazzo Marino con "assessora"

Via la "e", dentro la "a". Cambio di targa a palazzo Marino, dove Gaia Romani - titolare dell'assessorato ai servizi civici - ha deciso di cambiare la "placchetta" sulla propria porta, togliendo quella con la scritta "assessore" e posizionandone una nuova con la dicitura "assessora".

"Ho chiesto di sostituire la targa sulla porta del mio ufficio perché il cambiamento parte dalle piccole azioni", ha spiegato lei stessa sui social postando una foto di lei sorridente proprio al momento del cambio. "È un messaggio a cui tengo molto e quindi eccoci qui, pezzo per pezzo", ha concluso.

Il post ha suscitato migliaia e migliaia di reazioni. Tante colleghe hanno fatto i complimenti alla Romani: si va da Laura Boldrini - "Brava Gaia, il linguaggio è sostanza" - all'ex assessora alle politiche sociali Cristina Tajani - "Brava, la delibera sul linguaggio inclusivo non è stata vana!!" - passando per la deputata Stefania Pezzopane, che ha voluto dedicare un applauso social all'assessora meneghina. Qualcun altro invece ha criticato la scelta della Romani, rimarcando che le priorità sono altre e che non è attraverso una lettera diversa in una parola che si raggiungono l'inclusione e la parità.