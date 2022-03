Il ballerino fuggito da Mosca, i colleghi ucraini e gli altri: a Milano si danza per l'Ucraina

Un ballo del cuore. Un ballo di solidarietà. Al teatro Arcimboldi di Milano il prossimo 7 aprile andrà in scena "Pace for peace, a ritmo di danza", un gala con le étoiles europee e le grandi personalità del mondo del balletto internazionale per una serata di grande danza a sostegno degli artisti ucraini e dei profughi colpiti dalla guerra scatenata in Ucraina dalla Russia di Vladimir Putin lo scorso 24 febbraio.

L'incasso della serata, hanno fatto sapere dall'Arcimboldi, "sarà devoluto al fondo MilanoAiutaUcraina, promosso dal comune insieme a fondazione di comunità Milano e alla croce rossa italiana per sostenere lo sforzo straordinario di aiuto immediato e accoglienza sul nostro territorio di donne, bambini e anziani in fuga dalla guerra". I rifugiati ucraini che vorranno, invece, potranno sedersi gratuitamente in platea vip, settore interamente riservato a loro.

Sul palco ci saranno i nomi più noti della danza: da Silvia Azzoni a Sergio Bernal passando per Alina Cojocaru, Leonardo Cremaschi, Petar Dorcevski, Anastasia Gurskaj, Johan Kobborg, Liudmila Konovalova, Eugenia Korshunova, Stanislav Olshansky, Alexey Popov, Simone Repele, Simon Ripert, Sasha Riva, Oleksandr Ryabko, Aleksei Tiutiunnik e Jacopo Tissi. Lo stesso Tissi, primo ballerino del teatro Bolshoi di Mosca, era fuggito dalla capitale russa a inizio mese, dopo l'avvio del conflitto. "È difficile trovare le parole in questi giorni, tutti i momenti che ho vissuto fino ad ora e i tanti pensieri che mi girano per la testa. Sono scioccato da questa situazione che ci ha colpito da un giorno all'altro e, onestamente, per il momento, mi ritrovo impossibilitato a continuare la mia carriera a Mosca - aveva scritto su Instagram -. Non riesco a descrivere quanto sia stato triste per me lasciare i miei insegnanti, i miei colleghi e amici, persone speciali che mi hanno fatto crescere come artista e come persona a cui sono e sarò sempre grato. Come essere umano provo empatia verso tutte le persone e le loro famiglie che stanno soffrendo. Nessuna guerra può essere giustificata. Mai. E io sarò sempre contro ogni tipo di violenza - la sua presa di posizione -. Non possiamo lasciare che l'odio si diffonda, anzi, il nostro mondo dovrebbe essere pieno di armonia, pace, comprensione e rispetto. Spero davvero e prego che tutte le guerre e sofferenze cessino al più presto".

E non è un caso che il suo ritorno sul palco sarà proprio a una serata di solidarietà per il popolo ucraino. "Il Tam si illumina dei colori della pace per una settimana di programmazione a sostegno degli artisti e dei profughi ucraini colpiti dalla violenza di una guerra insensata, che condanniamo quotidianamente - ha sottolineato Gianmario Longoni, direttore artistico dell'Arcimboldi -. Senso civico, arte e bellezza si fondono in un abbraccio collettivo tra Show Bees, Tam, comune di Milano, i cittadini e le decine di étoiles, primi ballerini e artisti ucraini che ringrazio per aver aderito così numerosi, e a titolo gratuito, nella raccolta fondi a sostegno delle preziose attività di solidarietà promosse dalla fondazione di comunità di Milano e dalla croce rossa italiana".