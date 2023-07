L'ex ospedale Galeazzi diventerà uno studentato con 450 posti

Fino a 450 studenti in camera singola, mini appartamenti e con vari servizi per tutti. L'ex ospedale ortopedico Galeazzi di Bruzzano diventerà uno studentato. Lo ha annunciato Paolo Rotelli, vice presidente del Gruppo San Donato, promettendo un investimento tra i 50 e i 60 milioni di euro, durante la presentazione del bilancio consolidato del gruppo.

Il Galeazzi si è trasferito nel nuovo edificio (Galeazzi Sant'Ambrogio) nel Mind District ad agosto 20222, con un investimento da mezzo miliardo di euro. "Milano ha una vocazione universitaria", ha detto Rotelli, "e ci sono studenti in tenda per protestare contro la difficoltà di trovare casa. Noi ora diamo una risposta concreta".

Il nuovo studentato cambierà la 'pianta' del vecchio edificio: sarà a 'U' (verranno abbattuti due pezzi ora esistenti), con un giardino interno. Presto, ovviamente, per altri dettagli. Ci vorranno comunque almeno tre anni, forse qualcosa di più, per l'autorizzazione a costruire e per l'effettiva realizzazione della struttura che, secondo Rotelli, porterà anche un po' di ossigeno alla zona: "Da quando l'ospedale si è trasferito, si è un po' depauperata". Quanto ai canoni degli alloggi, il vice presidente del Gruppo San Donato ha detto che saranno "in linea col mercato e accessibili".