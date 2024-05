Ghali canta "Non farò come la Rai" su Instagram

“Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai”. A cantare questa strofa è Ghali che ha pubblicato su Instagram un breve estratto video e audio del suo brano "Paprika" a breve disponibile. Sebbene il rapper di Baggio abbia lasciato per ultima la frase polemica, in tanti si sono accorti della scelta (probabilmente) non casuale di pubblicare il pezzo con il verso in questione proprio nel giorno in cui i giornalisti Rai hanno indetto uno sciopero.

Il cantante, ormai avvezzo alle polemiche dopo aver detto sul palco di Sanremo "Stop al genocidio", non si censura e prosegue nella sua lotta contro le guerre, con particolare attenzione in questo momento storico a ciò che si sta consumando nella Striscia di Gaza.

Fiume di commenti sotto il post, tra sostenitori e non. Tra le tante lodi, spuntano diversi messaggi di chi mette in dubbio gli intenti e la credibilità del rapper. "Tranne quando deve intascarsi i soldi dalle multinazionali che sostengono Israele", scrive un utente riferendosi a una precedente collaborazione di Ghali con un'azienda americana.