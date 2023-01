La Galleria ha bisogno di un restauro: 18 milioni per lavori sul tetto

Lavori in Galleria Vittorio Emanuele nel 2023, in particolare per la copertura in ferro e vetro. Lo ha deliberato la giunta di Milano, nella seduta del 29 dicembre 2022, come si apprende dall'Albo Pretorio. Per l'opera di consolidamento e restauro della copertura, Palazzo Marino ha stanziato 18 milioni di euro. L'obiettivo dell'intervento è ripristinare le condizioni "statiche e sismiche" della struttura in ferro sostituendo le "porzioni compromesse", sostituire i vetri esistenti e adeguare le vie d'accesso per la manutenzione.

In particolare, gli appoggi degli otto arconi della cupola sono molto corrosi perché costantemente sottoposti alle acque piovane. Le scale e le passerelle di accesso alla parte esterna hanno bisogno, secondo il documento del Comune, di un intervento di rinforzo strutturale, anche con nuovi dispositivi anticaduta per garantire l'accessibilità ad ogni punto della superficie in vetro e in ferro, per future manutenzioni. La tamponatura dietro i quattro archi di spigolo dell'Ottagano, ora in lamiera zincata e in policarbonato, sarà sotituita con pannelli in zinco-titanio.