Galleria Vittorio Emanuele, più soldi al Comune affittando anche gli uffici di Fratelli d'Italia

Il Comune di Milano punta a ricavare più soldi da alcuni uffici in Galleria Vittorio Emanuele (con entrata da via Marino 7) liberando spazi al primo piano, attualmente occupati dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, che verranno trasferiti più in alto (e senza il prestigioso affaccio in Galleria).

Gli uffici al primo piano verranno inseriti in un'asta che riguarda soprattutto due negozi: Sapori d'Italia e Montblanc, in scadenza a fine gennaio. Ma l'asta comprenderà, appunto, anche gli spazi superiori, per una specie di 'sviluppo verticale'. Così per 134 metri quadrati di Sapori d'Italia la base sarà di quasi 390mila euro, mentre per i 290 metri quadrati di Montblanc si dovranno offrire almeno 840mila euro. Naturalmente Palazzo Marino punta a ricevere offerte superiori.

I consiglieri del partito di Giorgia Meloni avranno un po' di tempo per effettuare il trasloco, e andranno in un piano dove avranno a disposizione un ufficio in più. Poi gli aggiudicatari dell'asta dovranno realizzare a proprie spese i lavori di collegamento tra i piani terra e il primo piano, perché attualmente non sono collegati tra loro. L'obiettivo del Comune di Milano è di ricavare almeno 500mila euro all'anno in più rispetto ad oggi.