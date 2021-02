Milano, folla per la riapertura delle Gallerie d'Italia: gente in coda in strada per la mostra

In coda, in attesa, distanziati e "affamati" d'arte. Riapertura col botto per le Gallerie d'Italia di Milano, che giovedì hanno finalmente riaccolto i clienti dopo il ritorno della Lombardia in zona gialla.

Il museo di piazza Scala è stato quasi preso d'assalto dai visitatori, con donne e uomini che hanno atteso il proprio turno in strada, in fila, seguendo i segnali lasciati sul pavimento per permettere a tutti di rispettare il distanziamento.

"È una grande gioia - ha esultato in mattinata ad Askanews, Giovanni Morale, vicedirettore delle Gallerie -. Abbiamo praticamente il tutto esaurito secondo le norme Covid, che prevedono 45 persone all’ora. In questo momento c’è gente che sta diligentemente facendo la coda distanziata e abbiamo superato le 200 presenze nella mostra di Tiepolo”.

Nelle grandi sale del palazzo si percepiva un senso di emozione tra il pubblico e tra gli operatori. Tutte le procedure di accesso, biglietteria e fruizione sono state adeguate alle norme di sicurezza sanitaria, ma queste non hanno impedito ai grandi dipinti di tornare a splendere negli occhi dei visitatori "È un’occasione non solo per ammirare la grande pittura veneziana del 700, ma anche per riappropriarsi di tempi e grandi committenze della nostra città”, ha aggiunto il vicedirettore.

"È significativo - ha concluso Morale - che le tre Gallerie d’Italia di Milano, Vicenza e Napoli aprano lo stesso giorno. Un segnale per tutto il Paese di speranza verso qualcosa che abbiamo un po’ dimenticato, ossia la bellezza di andare gioiosi davanti alle grandi opere e rimanere estasiati dalla loro bellezza e dal loro fascino”.