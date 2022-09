A Milano c'è una sorta di "gara" per chi va al lavoro in bici

L'obiettivo è uno solo: convincere le persone a lasciare l'auto nel box e usare la bicicletta. Soprattutto per il tragitto casa-lavoro. Per questo a Milano è arrivata la "Bike challenge" organizzata dalla federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) con il comune di Milano. Si tratta di una sorta di competizione tra aziende che premia le realtà capaci di “mettere in sella” il maggior numero di dipendenti entro il 31 ottobre.

La sfida inizierà il 22 settembre (ma le iscrizioni iniziano oggi, qui tutte le informazioni). I dipendenti che partecipano alla sfida dovranno pedalare per almeno 10 minuti per ogni necessità e registrare il percorso tramite l'app creata per l'evento. Il software registra il tempo di percorrenza, l'anidride carbonica risparmiata e la distanza percorsa in km, la velocità in tempo reale in km/h e la velocità media, con la possibilità di mettere in pausa la rilevazione se si decide di fare una sosta lungo il tragitto.

"Al termine di ogni pedalata si deve “salvare” il percorso, che può essere consultato nello storico delle attività, mentre, nella sezione classifica, si può tenere sotto controllo la propria posizione personale rispetto ai colleghi e agli altri partecipanti e quella della propria azienda rispetto alle altre organizzazioni iscritte", puntualizzano dalla Fiab.

L'associazione ha spiegato che saranno premiate 24 imprese diverse in base a diversi criteri (dimensione dell'azienda, chilometri percorsi e anidride carbonica risparmiata). Non solo, ci sarà anche una classifica per i lavoratori ciclisti: saranno premiati i primi tre classificati per Co2 risparmiata e chilometri percorsi. Tra i premi in palio numerosi abbonamenti a Bikemi.