Le tre compagnie aeree in gara per i voli Milano-Sardegna

Nel pomeriggio di martedì 27 dicembre si saprà quante compagnie aeree avranno partecipato alle offerte per fornire tariffe agevolate di continuità territoriale da e per la Sardegna, in particolare sulle rotte per Milano Linate e Roma Fiumicino. Entro il 31 gennaio, secondo l'obiettivo prefissato da Regione Sardegna, si procederà con l'aggiudicazione provvisoria delle tratte, mentre a partire dal 31 gennaio si potrà avere l'assegnazione definitiva, senza cui non potranno essere messi in vendita i biglietti.

L'assegnazione definitiva consentirà anche alle compagnie aeree di ottenere una compensazione economica che, nell'ultimo anno, Ita e Volotea non avevano. Sono proprio loro le principali compagnie che sarebbero interessate a partecipare alla gara, a cui potrebbe aggiungersi Aeroitalia, la compagnia di nuova fondazione che, al momento, ha diverse rotte operative da Orio al Serio anche per la Sardegna (Olbia e Alghero), oltre a diverse destinazioni italiane ed europee. La Regione Sardegna ha risparmiato 35 milioni di euro quando le compagnie aere hanno rinunciato alle compensazioni, ma è pronta a rimettere in gioco queste risorse.