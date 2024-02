La Rsa dei Coniugi è ancora sotto sequestro dopo l'incendio con 6 morti

Stop al partenariato pubblico-privato e soprattutto strade divise per le due Rsa comunali Casa per Coniugi (in via dei Cinquecento) e Virgilio Ferrari (in via dei Panigarola), la cui concessione alla cooperativa Proges scade a giugno del 2024. Lo ha deciso il Comune di Milano.

Le due Rsa erano inserite in un unico lotto nella procedura attualmente in corso per le varie strutture di proprietà comunale, ma a luglio 2023 la struttura di via dei Cinquecento è stata interessata da un terribile incendio, in seguito a cui sono morti 6 ospiti, ed è ancora parzialmente sotto sequestro. Soltanto quando tornerà nella piena disponibilità del Comune, potranno essere progettati e avviati gli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza.

Per le due Rsa in questione, dunque, il Comune di Milano ha deciso di avviare una nuova procedura di concessione della durata di 4 anni, mentre procede come previsto l'iter per le strutture Famagosta, Pindaro e Gerosa Brichetto.