Il comune di Milano cerca dei "Garanti del verde"

Milano cerca dei "garanti della natura" per tutelare il verde, il suolo e gli alberi della città. Nella giornata di lunedì 19 aprile è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature.

"Il Garante sarà un organo collegiale indipendente composto da tre membri, nominati dal Sindaco tra persone competenti nel campo delle scienze ambientali e urbanistiche", spiegano da Palazzo Marino. Tra i suoi compiti: vigilare sulla corretta applicazione delle normative in materia di consumo del suolo e di tutela del verde e attuare le procedure per l’ampliamento del parco Agricolo Sud per una superficie di oltre 1,5 milioni di metri quadrati, contribuire a garantire la salvaguardia del consumo di suolo e l’incremento del verde e degli alberi esistenti, promuovere azioni di ascolto e informazione nei confronti della cittadinanza, dialogare con gli uffici comunali sulle iniziative di compensazione legate al consumo di suolo, verificare il monitoraggio in collaborazione con l’Area Sportello Unico per l’Edilizia e i Municipi degli interventi da realizzare su suolo privato che comportano modifica dell’uso del suolo e della dotazione arborea.

I componenti dell'organo collegiale svolgeranno il proprio incarico a carattere onorifico (senza alcun compenso) per 5 anni e, al fine di garantirne l’indipendenza e l’imparzialità, risulteranno incardinati presso la Presidenza del Consiglio Comunale. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso e-mail a questo indirizzo; c'è tempo fino al 18 maggio 2021.