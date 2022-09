Sala sull'energia e il gas: "Non ci serve un piano ma varie opzioni"

Più opzioni, non un piano prestabilito. E' quanto ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala sul tema 'scottante' dell'energia, in vista soprattutto dell'inverno. A chi gli chiedeva il possibile impatto sulle città del piano europeo per la riduzione dei consumi, a margine della presentazione di Jazz Mi 2022, Sala ha risposto che "oggi non si può avere un piano, ma è necessario avere una serie di opzioni: non sappiamo quanto sarà grave la situazione".

Mentre il governo sta per varare un decreto sulla stagione termica e sulle temperature, Sala ha aggiungo che, "se il gas non ci mancherà, sarà una questione economica (il caro bollette, n.d.r.), e ci chiederemo se i governi possono intervenire per sostenere gli enti locali". Se invece ci sarà carenza di gas, "si andrà - ha concluso - su misure più drastiche".