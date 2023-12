Gassman su Chiara Ferragni: "La classe non si insegna né si compra"

Non si placano le polemiche per l'affaire dei pandori di Chiara Ferragni, a diversi giorni dalla multa dell'antitrust. L'ultimo attacco è dell'attore Alessandro Gassman, figlio di Vittorio.

"La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa". Così su X ha dichiarato l'interprete nelle scorse ore.

"Mio padre - ha scritto l'attore, protagonista con successo della fiction Un Professore - ricordando il grande Vittorio Gassmann - ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra".