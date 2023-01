Nuova richiesta di aiuto per i gatti del Castello Sforzesco

Un altro appello per i gatti del Castello Sforzesco. A lanciarlo le volontarie che si prendono cura dei mici della storica colonia felina.

"Non arrivano più molte donazioni e per questo abbiamo poco cibo da consegnare per i gatti del Castello e altre piccole colonie in difficoltà", scrive la volontaria Annalisa Tubbiolo che da tempo si occupa delle raccolte di cibo per gli animali bisognosi di Milano e non solo.

In passato Mary, volontaria che al Castello aiuta Rosy Sorini (da 40 anni al lavoro per curare gli animali del Castello), ci aveva raccontato delle difficoltà nell'acquistare tutto il cibo necessario a sfamare i gatti e nel gestire una colonia totalmente affidata a pochissime persone, senza un supporto adeguato da parte delle istituzioni. Anche grazie alle sue parole, in passato i cittadini avevano dimostrato la propria generosità con numerose donazioni a favore dei mici. Ora una nuova richiesta d'aiuto viene indirizzata ai milanesi desiderosi di dare una mano.

Come aiutare

Per aiutare i gatti del Castello è possibile lasciare croccantini, bustine e scatolette al chiosco di Valeria e Brunella al Monumentale (o portare cibo ai percorsi d'arte funeraria di Valeria Celsi); oppure contattare la pagina Facebook Love - Colonia Cimitero Monumentale Milano e Castello Sforzesco; o, ancora, fare un versamento con Paypal usando l'indirizzo lisamonumentale75@gmail.com, o all'iban di Annalisa Tubbiolo, IT69L3608105138222507722509. Chi vive in zona, inoltre, può contattare Mary al numero 334.7831957 (in orario serale).