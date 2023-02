'Aaa cercasi 'mamme e papà' di gattini appena nati": l'appello

"Mamme e papà in prestito per occuparsi dei gatti nei primi mesi di vita". Questo l'appello lanciato da Enpa Monza e Brianza in vista dell'arrivo della primavera, periodo in cui, come ogni anno, è previsto l'arrivo di numerosi piccoli felini, di cui alcuni orfani e appena nati.

Per aiutare e curare i tanti gattini indifesi che arrivano nel rifugio dell'associazione animalista, nel 2005 è stato inaugurato 'l’asilo dei cuccioli', una sorta di reparto 'virtuale' del gattile, costituito da una capillare rete di volontari e fidati collaboratori che accudiscono a casa propria uno o più gattini di varie età, almeno fino a quando possono essere vaccinati (dai 2 mesi in poi, se in buona salute). "Purtroppo - spiega Enpa - il gattile non è l’ambiente ideale per i numerosi cuccioli in quanto troppo soggetti a rischi epidemici e spesso troppo deboli per potercela fare".

Come diventare mamme e papà in prestito dei micetti

Per proporsi come volontari è necessario:

disporre di uno spazio in casa, anche piccolo, in cui i gattini per motivi di ordine sanitario non vengano in contatto con altri gatti o altri animali di casa;

avere il tempo necessario per accudire, socializzare e portare i micini alle periodiche visite veterinarie al gattile di Monza e agli appuntamenti fissati per la loro possibile adozione.

Tutte le visite veterinarie verranno eseguite a carico dell’Enpa, così come verranno forniti i trattamenti antiparassitari, eventuali farmaci, i vaccini, gli alimenti e la sabbietta. Le persone che decideranno di accogliere i gattini verranno naturalmente istruite e potranno contare sul supporto costante degli altri volontari già esperti e delle responsabili del gattile. Sono inoltre previsti anche momenti formativi.

A seconda del tempo disponibile e dell’esperienza, ai volontari vengono affidati gattini di diverse età, numero ed esigenze. Quelli da allattare a biberon o bisognosi di particolari attenzioni, ad esempio, vengono affidati alle cure delle 'balie' esperte, mentre i gattini più grandicelli e autonomi possono essere gestiti più facilmente. Per saperne di più e valutare una possibile collaborazione è possibile scrivere a asilo.cuccioli@enpamonza.it.

Come aiutare i gattini di Enpa

Chi non avesse tempo o possibilità di ospitare i gattini, può aiutare anche con latte, biberon e boule dell’acqua calda. Per i micini che non hanno ancora cominciato lo svezzamento serviranno ingenti quantitativi di latte in polvere specifico per gattini, di preferenza Babycat Milk della Royal Canin (per gattini da 0 a

2 mesi) o Baby Milk della Trainer (per cuccioli di cane o di gatto, da 0 a 2 mesi) e Babycat Milk della Royal Canin (per gattini da 0 a 2 mesi). Questi prodotti sono reperibili online oppure presso alcune farmacie e negozi di prodotti per

animali.

Naturalmente sono importanti anche gli alimenti solidi per gattini in corso di svezzamento (dalle 6 settimane in poi). In questo caso sono ideali Baby Starter fluido (da 1 a 3 mesi) della Trainer oppure Babycat Instinctive Mousse della Royal Canin. Oltre a questi preziosi alimenti e ai micro biberon per allattare i gattini, sono graditi anche le boule dell’acqua calda e/o i termofori elettrici per scaldare i piccoli che arrivano sottopeso e raffreddati, naturalmente anche usati se in buone condizioni.

"Spesso - ricorda l'associazione arrivano in gattile persone che portano intere nidiate sostenendo di averle trovate, ma il dubbio è che si tratti di una gravidanza indesiderata della micia di casa, che ovviamente non è sterilizzata. Per questo non ci stancheremo mai di ripetere quanto sia importante la sterilizzazione

del proprio animale domestico, di qualunque specie esso sia".