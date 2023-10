Salvata una gattina intrappolata nel motore di un'auto

È stato salvato dai volontari di Enpa la gatta che era rimasta intrappolata all'interno del motore di una Bmw Serie 1 parcheggiata sotto al cavalcavia di viale Renato Serra a Milano. È successo nella giornata di lunedì 9 ottobre, come reso noto dall'associazione animalista attraverso un post.

Tutto è iniziato domenica sera quando una passante ha segnalato il fatto ai vigili del fuoco che, intervenuti sul posto, non sono però riusciti ad estrarre la micetta. La gattina, tuttavia, si è spaventata e si è rintanata ancora più in profondità. I pompieri, dovendo rispondere ad altre chiamate, sono stati poi costretti ad allontanarsi. La segnalante non si è tuttavia data per vinta e ha quindi chiesto aiuto a Enpa.

La micetta è stata salvata lunedì mattina. "È stata un pochino più collaborativa e il nostro operatore è riuscito abilmente ad afferrarla e tirarla fuori dal vano motore", ha fatto sapere l'associazione. L'animale, fortunatamente, stava bene: è stata visitata, ripulita e sfamata dai membri dell'associazione. "Ora si trova in stallo temporaneo, in attesa di essere affidata ai suoi adottanti", hanno concluso dall'Enpa.