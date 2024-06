Andrea Fiducia è il nuovo Comandante provinciale della guardia di finanza di Milano

Il generale Andrea Fiducia sarà il nuovo Comandante provinciale della guardia di finanza di Milano. A partire dal 21 luglio il generale Francesco Mazzotta si sposterà, dopo tre anni, a Perugia come Comandante regionale Umbria. Fiducia proviene da Genova dove ricopriva l'incarico di Comandante del nucleo di polizia economico finanziaria.

Si è svolta oggi la cerimonia di avvicendamento, nella casera Generale Alfredo Malgeri, sede del comando provinciale in via Valtellina a Milano. Presenti il Comandante regionale Lombardia, il generale Giusppe Arbore, ma anche il cappellano militare Monsignor Andre Scarabello e una rappresentanza del personale di ogni ordine e grado dei reperti operanti nella provincia milanese.

Il generale Arbore ha ringraziato il generale Mazzotta per l’azione svolta alla guida di uno dei comandi provinciali più complessi della guardia di finanza e "per i brillanti risultati di servizio raggiunti durante questo triennio dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria del capoluogo, dei gruppi di Milano, Legnano, Sesto San Giovanni, Linate e dai “baschi verdi” del gruppo pronto impiego di Milano", si legge in una nota.