Geolier in concerto a Milano: come raggiungere Rho Fiera Live

Tre serate tutte sold out allo stadio Maradona di Napoli. Una serie di show e di ospitate sui palchi dei colleghi. E ora arriva il suo personale evento a Milano. Tutto pronto per il concerto di Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, a Rho Fiera Live questa sera, sabato 6 luglio. Il fenomeno della trap napoletana che ha già conquistato mezza Italia con il suo enorme successo a Sanremo - dove si è classificato secondo in mezzo alle polemiche - è pronto a debuttare anche in città.

Il concerto si terrà nello spazio della fiera di Rho che per questa estate ospita una serie di artisti anche internazionali. Alcuni biglietti sono ancora disponibi su TicketOne o direttamente alla biglietteria in loco che apre alle 15. Alle 14 aprono i cancelli per i possessori di fast pass e per chi ha acquistato il pack prato gold, mentre per tutti gli altri l'opening ufficiale è fissato alle 16. Lo show di Geolier inizierà alle 21 e dovrebbe terminare intorno alle 23.30.

Come raggiungere Fiera Milano Live

L'ingresso del concerto è al Cargo 1 e si trova a 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Rho Fiera e dal capolinea della M1 di Rho Fieramilano. La metro M1 chiude più tardi in occasione dell'evento: gli ultimi treni per Milano partono da Rho alle 23.57, 00.12, 00.28, 00.44 e all'una. I parcheggi di Lampugnano e Molino Dorino restano aperti fino alle 2 di notte. Dopo la chiusura delle metro i treni sono sostituiti dai relativi bus.

In occasione dei concerti organizzati a Fiera Milano Live, Trenord ha messo a disposizione dei biglietti promozionali speciali andata e ritorno al costo di 10 euro. Oltre al servizio ordinario sono disponibili i treni delle linee suburbane S5 Varese-Treviglio, S6 Novara-Pioltello-Treviglio e S11 Rho-Chiasso. In alternativa sono disponibili le linee regionali Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino. I treni speciali notturni per Varese fermano a Rho, Vanzago, Parabiago, Canegrate, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Cavaria, Albizzate, Castronno, Gazzada. Quelli per Treviglio fermano a Segrate, Pioltello, Vignate, Melzo, Pozzuolo, Trecella, Cassano d’Adda, più il passante di Milano che ferma a Certosa, Villapizzone, Lancetti, Garibaldi, Repubblica, porta Venezia, Dateo, porta Vittoria e Forlanini.