Mamma germano con i suoi 11 anatroccoli in una strada trafficata di Milano

Una mamma di germano reale e i suoi 11 giovani anatroccoli in una via trafficata di Milano. Il ritrovamento nella mattinata di martedì 31 maggio in via Solari 35, dove è intervenuta la polizia locale di zona, con il supporto del nucleo tutela animali, riuscendo a mettere in sicurezza gli animali, per poi liberarli al Parco delle Cave.

(I 12 germani salvati in via Solari)

Ad accorgersi della famiglia di volatili, che appartengono a una specie protetta, è stata una commessa del negozio di Fendi, che ha subito contattato le forze dell'ordine. I 12 germani sono stati recuperati dalla carreggiata e messi in sicurezza.

Dopo il salvataggio, il nucleo tutela animali ha deciso di liberare la famiglia in un ambiente più idoneo, optando per le adiacenze del laghetto del Parco delle Cave.