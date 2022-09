Gerry Scotti farà uno spettacolo per Esselunga in piazza Gae Aulenti

Gerry Scotti terrà uno show per Esselunga in Piazza Gae Aulenti a Milano nel tardo pomeriggio di giovedì 8 settembre. Con la collaborazione di Deborah Rosciani, voce nota di Radio 24, e il coinvolgimento del pubblico, tra aneddoti e luoghi comuni da sfatare, il conduttore affronterà un tema quanto mai attuale: il risparmio. A fare da cornice all'evento (inizierà alle 18.30) un’inedita installazione realizzata da Esselunga che sarà svelata in occasione dell’evento e rimarrà esposta in piazza Gae Aulenti fino all’11 settembre.

L’appuntamento è promosso da Esselunga che porterà, inoltre, in alcune piazze di Milano, laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Tra giochi e divertimento i più piccini saranno guidati alla scoperta del valore del risparmio, in particolare mirato a limitare gli sprechi alimentari e a promuovere la cultura del recupero.

I laboratori, realizzati da Madegus - maestri del gusto, esperti di educazione alimentare e divulgazione ludico scientifica nel campo della nutrizione, sono gratuiti e si svolgeranno dalle 10 alle 18 in piazza San Babila il 10, 12 e 14 settembre e in piazza XXIV Maggio il 9, 11, 13, 15 e 16 settembre. In entrambe le piazze saranno presenti altre due installazioni realizzate da Esselunga.