Rivoluzione negli ospedali lombardi, stop a medici e infermieri pagati "a gettone"

Medici e infermieri delle strutture sanitarie pubbliche lombarde non potranno più essere "gettonisti", cioè prestare la loro opera attraverso cooperative ed essere remunerati in proporzione alle singole presenze per la copertura dei servizi sanitari. Lo ha stabilito la giunta regionale lombarda, approvando una delibera immediatamente esecutiva che stabilisce anche che i contratti attualmente in essere andranno a scadenza, senza poter essere rinnovati.

"Mi verrebbe da dire 'un atto dovuto', un provvedimento per riequilibrare un modello iniquo", ha commentato Guido Bertolaso, assessore al welfare e promotore della riforma: "Credo che sia un doveroso segno di rispetto verso tutto il personale che lavora negli ospedali con gli stipendi che purtroppo ben conosciamo". L'assessore Bertolaso ha rivendicato che la Lombardia è la prima regione a intraprendere questo percorso, dicendosi certo che altre regioni seguiranno l'esempio.

Il personale medico verrà reclutato conferendo incarichi liberi professionali: incarichi per i quali sono stati approvati i principi generali a cui dovranno attenersi gli enti ospedalieri e sanitari lombardi. Ai singoli enti spetterà infatti la contrattualizzazione dei liberi professionisti, con incarichi conferiti attraverso una gara pubblica. Tra i parametri per determinare il compenso, anche la comparazione tra il costo orario dell'incarico autonomo e quello del corrispondente dipendente pubblico.

Infine la giunta ha approvato il piano socio-sanitario fino al 2027, che sarà inviato in consiglio regionale per completare l'iter, con la definizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario regionale.