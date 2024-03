Ghali sold out a Milano, ma c'è un'altra data

Ancora sold out per Ghali. Il cantante milanese ha fatto il tutto esaurito per entrambe le date al Forum di Assago, il 28 e 29 ottobre. Per chi non è riuscito ad acquistare i biglietti per vedere Ghali live, niente paura. L'artista ha aggiunto una nuova data a Milano, il 15 novembre, e un appuntamento a Napoli per il 12 dello stesso mese.

Il tour è prodotto da Vivo Concerti e i biglietti possono essere acquistati su TicketOne a partire dalle 14 di giovedì 7 marzo. Dal 12, invece, su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Ghali continua a collezionare successi, ultimo dei quali la canzone ha fatto tanto scalpore sul palco del festival di Sanremo, "Casa mia", per cui il cantante ha ottenuto il Disco di Platino.

Il calendario del tour

Lunedì 28 ottobre 2024 – Milano - SOLD OUT

Martedì 29 ottobre 2024 – Milano - SOLD OUT

Lunedì 4 novembre 2024 – Firenze

Mercoledì 6 novembre 2024 – Roma

Domenica 10 novembre 2024 – Bologna

Martedì 12 novembre 2024 – Napoli

Venerdì 15 novembre 2024 – Milano