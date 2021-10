Tolta la corrente alla Gianetti, l'azienda che ha licenziato 152 lavoratori con una mail

Si spengono le luci alla Gianetti ruote. Nella prestigiosa azienda di Ceriano Laghetto - che ha lasciato a casa 152 lavoratori - nelle scorse ore è stata staccata la corrente e ormai sono sempre di meno le speranze di salvare la ditta. Ma la Fiom Cgil non si arrende. "Noi continueremo con il presidio e con le vie legali - dichiara il segretario, Pietro Occhiuto -. Faremo di tutto per salvare il lavoro di 152 dipendenti che, secondo noi, sono stati lasciati a casa ingiustamente".

Era infatti l'inizio di luglio quando, a fine turno, i dipendenti della storica azienda hanno ricevuto un'email con la quale si annunciava il loro licenziamento. Immediata la mobilitazione dei sindacati, ma anche del mondo politico. Il giorno dopo l'annuncio era partito il presidio che ancora oggi prosegue. I lavoratori e i rappresenti non si schiodano dai cancelli della fabbrica. Nel frattempo manifestazioni di protesta davanti alla Provincia di Monza e Brianza, alla Regione, alla Prefettura. Incontro con il sottosegretario al lavoro, tentativo - fallito - di ottenere gli ammortizzatori sociali così da avere il tempo di individuare quei possibili acquirenti che già si affacciavano al mercato per acquisire la ditta.

"Non è servito a nulla - prosegue Occhiuto -. Quello che mi lascia maggiormente sconcertato è la sentenza del Tribunale di Monza al quale noi ci eravamo rivolti per quei licenziamenti che consideriamo illegittimi". Il giudice ha invece rigettato la richiesta dei rappresentanti dei lavoratori. La sentenza pochi giorni fa che dà ragione alla ditta: quei licenziamenti sono legittimi.

"Noi facciamo ricorso - aggiunge -. Non è ammissibile avere lasciato in mezzo alla strada 152 lavoratori e le loro famiglie. Qualcuno ha trovato lavoro, ma in provincia di Varese. Noi siamo convinti della bontà della nostra tesi e per questo continueremo a lottare". Dentro e fuori le aule del Tribunale di Monza.