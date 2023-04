Morto a Milano Gianfranco Palazzoli

È morto Gianfranco Palazzoli. La storica voce dei motori si è spenta in ospedale a Milano, al San Carlo. Aveva 89 anni. Gianfranco Palazzoli è stata una presenza costante nel mondo dei motori, iniziando la sua esperienza come pilota di moto negli anni '50 e proseguendola alla guida delle quattro ruote. Il suo nome di battaglia era "Pal Joe". È arrivato in Formula 1 con Osella, poi è stato direttore sportivo della Merzario ed è approdato alla Tyrrel, alla Williams e alla Toleman.

Dagli ani '90 ha collaborato con la Rai e sono diventate famose le telecronache al fianco di Mario Poltronieri, come esperto dei regolamenti. In una delle sue tante vite era stato anche un grande atleta appassionato di tennistavolo, sport nel quale, nell'attività veterani, è diventano un numero 1, vincendo 27 titoli italiani con la maglia del Tennistavolo Varese, la sua attuale società. In singolare era salito sul primo gradino del podio nella stessa categoria d'età nel 2014.