Giannasi lavora per la ricerca: l'incasso di sabato verrà donato alla lotta contro il cancro

Un pollo allo spiedo in tavola e un aiuto (concreto) a favore della ricerca contro il cancro. Succede allo storico chiosco di Giannasi di Porta Romana a Milano. La polleria, infatti, ha deciso di lavorare una intera giornata per raccogliere fondi per la ricerca.

Tutto l'incasso della giornata di sabato 12 settembre sarà devoluto ad Airc, fondazione per la ricerca sul cancro: ente privato senza fine di lucro nato nel 1965 grazie all'iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei tumori di Milano.

Non è la prima volta che la rosticceria di Piazza Buozzi organizza una raccolta fondi a sostegno della ricerca, anzi: è una tradizione consolidata da 14 anni. Era il 2006 quando il chiosco lanciò la prima raccolta a favore dell'Airc. E da allora l'iniziativa si è sempre ripetuta ogni secondo sabato di settembre.