A Milano i giardini dedicati a Harvey Milk, attivista Lgbt di San Francisco

Sono stati inaugurati nel weekend del Pride i giardini milanesi dedicati a Harvey Milk, l'attivista Lgbt statunitense ucciso il 27 novembre del 1978 all'interno del municipio di San Francisco, dove esercitava la funzione di consigliere comunale, da un ex membro dell'istituzione, che freddò anche il sindaco.

A Milk sono stati dedicati i giardini di piazza VI Febbraio, in zona Fiera, su iniziativa dei Sentinelli di Milano e del municipio 8, approvata poi dall'assessorato alla cultura del comune di Milano. Nel mese di dicembre del 2021 la giunta del municipio approvò una delibera in tal senso, tentando di trovare il 'sì' anche nel consiglio municipale e incontrando la resistenza del centrodestra, che presentò 264 emendamenti ostruzionistici per proporre di cambiare il nome di Milk con quello di 264 papi della chiesa cattolica, da Lino (il successore di Pietro) in poi. "Contrapporre dei papi ad un attivista ucciso per il proprio orientamento e le proprie battaglie è fuori luogo", commentò all'epoca Giulia Pelucchi, presidente del municipio.

L'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, nel 2009, conferì a Milk la Presidential Medal of Freedom, la massima onorificenza civile, alla sua memoria. La città di San Francisco gli ha dedicato una piazza.