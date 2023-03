Tra i Giusti di Milano anche il giornalista che denunciò per primo l'Holodomor

C'è anche Gareth Jones, il giornalista gallese che negli anni '30 del XX Secolo denunciò e documentò per primo l'Holodomor (carestia politicamente guidata da Stalin in Ucraina), tra i nuovi Giusti onorati venerdì 3 marzo a Milano, al giardino a loro dedicato al Montestella. Tra quelli segnalati dalla società civile, l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, ucciso in un agguato a febbraio 2021. La cerimonia, come ogni anno, si è tenuta in vista del Giorno della Memoria a cura di Fondazione Gariwo. Alla cerimonia, che segna tra l'altro il ventennale del Giardino dei Giusti di Milano, erano presenti il presidente di Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim, la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e Giorgio Mortara in rappresentanza dell'Ucei.

E veniamo ai quattro Giusti onorati nel 2023, per i quali sono state posate apposite targhe. Il primo, come detto, è il giornalista gallese Gareth Jones, che nel 1933 riuscì a viaggiare in Ucraina e, tornato a Berlino, scrisse il suo reportage sui contadini che stavano morendo di fame. Era l'Holodomor, la carestia che sconvolse l'Ucraina. Oggi si sa che fu decisa politicamente dal regime di Stalin, fino a configurarsi come un vero genocidio. Tale lo considerano il Parlamento europeo e diversi Stati. Di recente, a febbraio, la commissione esteri della Camera italiana ha votato all'unanimità a favore della dichiarazione di genocidio dell'Holodomor, mentre in commissione esteri al Senato è depositata una petizione promossa da ForzaUcraina (movimento informativo sulla guerra d'invasione) e firmata, tra gli altri, proprio da Nissimi di Fondazione Gariwo. Jones morì in Cina, a 30 anni, nel 1935, ucciso probabilmente dai servizi sovietici. Per lui era presente a Milano il pronipote Philip Colley.

Onorata, poi, tra i Giusti anche Alfreda 'Noncia' Markowska, donna rom polacca originaria di Ivano-Frankivsk (oggi in Ucraina), che perse la sua famiglia durante il Porrajmos (lo sterminio delle popolazioni romani durante il nazismo) ma rischiò la vita per salvare dallo sterminio il maggior numero di bambini. Markowska morì a gennaio 2021. Nel 1941 il suo clan (compresi genitori e fratelli) fu sterminato dai tedeschi e lei fu l'unica a sopravvivere. Successivamente, sposatasi, col marito scappò dopo l'arresto durante un rastrellamento. Si calcola che, successivamente, salvò almeno 50 bambini sopravvissuti a massacri. Per lei era presente Dijana Pavlovic, fondatrice del Movimento Kethane in Italia.

Onorato anche Sir Hersch Lauterpacht, giurista britannico originario della città di Zhovkva in Galizia (oggi in Ucraina), che promosse a Norimberga l'idea della responsabilità personale e introdusse il concetto di 'crimine contro l'umanità'. Per lui il nipote Gabriel Cox. E infine, quarto Giusto, lo scrittore azero Akram Aylisli, che ha denunciato nel suo paese le violenze contro gli armeni e sostenuto il dialogo tra i due popoli, e ora vive a Baku mentre le autorità gli hanno confiscato i documenti. Per lui, Pietro Kuciukian, console onorario armeno in Italia.

Inoltre sono state consegnate le pergamene in onore dei Giusti segnalati dalla società civile: Don Girolamo Tagliaferro, che durante il secondo conflitto mondiale operò in difesa dei più deboli e dei perseguitati, ebrei e ricercati politici; Don Paolo Liggeri, che dopo i bombardamenti su Milano del 1943 creò il centro di assistenza La Casa, organizzando la fuga di ebrei e antifascisti; Elvira ed Ernesto Cattaneo e Madre Superiora Suor Teresa, che a rischio della vita si prodigarono per salvare una bambina ebrea; Don Mussie Zerai, il sacerdote e attivista eritreo fondatore della Ong Habeshia che da oltre vent’anni si occupa di assistere i migranti; Lodovico Targetti, l’industriale della lana che durante l’occupazione tedesca ospitò nella sua casa a Moltrasio molti ebrei in fuga dalla deportazione, accompagnandoli al confine; Luca Attanasio, l’ambasciatore d’Italia in Congo che si è distinto con il suo lavoro e con l’associazione Mama Sofia per la grande attenzione agli ultimi e la difesa dei diritti umani in Africa.

La mattinata si è conclusa con un confronto presso l’Anfiteatro Ulianova Radice, sempre al Montestella, che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole, in arrivo da diverse parti d’Italia, insieme a Don Mussie Zerai; la moglie di Luca Attanasio, Zakia Seddiki; la nipote di Sir Hersch Lauterpacht, Gabriel Cox; il pronipote di Gareth Jones, Philip Colley; la fondatrice del Movimento Kethane in Italia, Dijana Pavlovic; il Console onorario d’Armenia in Italia Pietro Kuciukian.

"È in tempi come quelli che stiamo vivendo, con la tragedia dei migranti a Cutro e l'atrocità della guerra tornata in Europa, che riemerge prepotente la necessità di far conoscere e custodire la storia dei Giusti nel mondo", ha detto la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi: "Esempi di donne e uomini che hanno speso la loro vita per valori quali la giustizia, la verità, la solidarietà e l'umanesimo. Milano sulla cura della Memoria ha preso un impegno con le future generazioni e il Giardino dei Giusti, nato venti anni fa, è un esempio nel mondo di questo impegno".

"Da questo giardino pensiamo ai ragazzi ucraini, ai giovani russi che si rifiutano di combattere, alle donne iraniane e a quelle afgane", ha aggiunto Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo: "Così come a tutti i ragazzi che si muovono in tutto il mondo per difendere il pianeta. Le persone che onoriamo oggi sono esempio di responsabilità perché hanno sfidato leggi ingiuste. Perché manifestare il nostro amore per l’umanità è la giuria più grande della vita".