In viale Monza nascerà un "giardino segreto"

Il parco si trova all'altezza del civico 322, gli operai sono al lavoro per trasformarlo

Da luogo di degrado abbandonato a sé stesso a parco. Verrà trasformato il "giardino segreto" di viale Monza a Milano, i lavori sono iniziati nella mattinata di venerdì 30 aprile, come reso noto da Palazzo Marino.

Il parco, un'area verde recintata all'altezza del civico 322, è caratterizzata da alberature di notevoli dimensioni. Gli operai sono al lavoro per eliminare le sterpaglie spontanee mentre nei prossimi giorni Amsa provvederà alla rimozione dei rifiuti.

"È uno spazio che ci è stato segnalato dal comitato di quartiere Villa San Giovanni e che ho trovato subito molto affascinante, anche per questo ci siamo immediatamente attivati con questi lavori. Vogliamo rendere quest'area fruibile al più presto — ha spiegato l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran —. La disponibilità di spazi verdi è fondamentale nell'ottica della città a 15 minuti e per viale Monza 322. Quando i lavori di ripristino saranno compiuti insieme alle associazioni di quartiere vogliamo ragionare, insieme anche all'assessorato di Lorenzo Lipparini, su come rendere questo giardino segreto un giardino condiviso a disposizione di tutti".