Via Sismondi, dopo quasi 20 anni il giardino (già pronto) apre al pubblico. Maran: "Importante area di socialità"

Una buona notizia per la zona est di Milano. Dopo quasi 20 anni di attesa il giardino di via Sismondi, intitolato al giornalista Beppe Viola, riapre al pubblico. Per l'assessore Pierfrancesco Maran si tratta di un nuovo importante "spazio di socialità per la città a 15 minuti", quella Milano promossa nel dopo emergenza covid.

"La vicenda burocratica di via Sismondi 32 ha finalmente un lieto fine - si legge in una nota del Comune - con l'apertura alla cittadinanza di un giardino di circa 1.800 metri quadri. Chi vive nella zona di piazzale Susa conosce bene la storia: nel 2002 l'amministrazione ha dato il via libera alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo a servizio del condominio che si affaccia sull'area. Sopra il garage il condominio avrebbe dovuto creare successivamente un'area verde attrezzata aperta al pubblico. L'intervento è stato realizzato ma i cancelli non sono mai stati aperti".

Il giardino ha finalmente aperto grazie a un nuovo accordo tra l'amministrazione comunale e il condominio: il settore Verde ha ripristinato la vivibilità dell'area con un intervento da circa 35mila euro che ha visto la posa di uno scivolo doppio con ponte, un gioco a molla, una cunetta in gomma e la gomma antitrauma, e se ne prenderà cura per i prossimi sette anni, trascorsi i quali la manutenzione passerà in carico al condominio. Come già stabilito da una delibera del Municipio 4, in autunno il giardino verrà intitolato al giornalista Beppe Viola, che abitava nella zona.

"L'apertura dell'area avvenuta ieri è una notizia molto attesa dal quartiere - dichiara l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran -. Stiamo lavorando a una città a 15 minuti, dove ognuno possa trovare verde e servizi vicino casa. In quest'ottica spazi come questo sono importantissimi per la socialità. Ringrazio gli uffici dell'avvocatura, che sono riusciti a sbloccare una situazione ferma da anni e a riconsegnare ai cittadini uno spazio inutilizzato".

Nel frattempo in zona Navigli, è aperta da martedì l'area giochi appena riqualificata di piazzale Cantore (giardini Ambrogio Fogar), attrezzata con una struttura gioco inclusiva con rampa, tre giochi a molla e un'altalena con due sedute. Nei giorni scorsi il perimetro dell'area è stato inoltre seminato e l'erba sta iniziando a crescere.