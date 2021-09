Bareggio (Milano), nuovi giochi per i bambini con 40 mila euro di variazione al bilancio

Nuovi giochi per bambini in arrivo al parco Gandhi, al parco Vecchio Ciliegio, al parco 8 Marzo e al parco della Brughiera, a Bareggio, nella Città metropolitana di Milano. "I giochi sono già stati acquistati, per un importo complessivo di 25.000 euro stanziati con la variazione di bilancio di maggio, e arriveranno nelle prossime settimane - ha spiegato la sindaca Linda Colombo -. Contestualmente, verranno riparati quelli danneggiati".

Si tratta, comunque, solo del primo step riguardante il restyling dei parchi pubblici previsto dalla giunta comunale. "Ora stiamo definendo l'elenco di giochi da acquistare anche per gli altri parchi con i 40 mila euro che abbiamo inserito nella variazione di bilancio di luglio - ha concluso il primo cittadino -. Con i dovuti tempi tecnici stiamo affrontando e risolvendo tutte le problematiche relative alle aree giochi, andando così incontro alle esigenze dei più piccoli, verso i quali siamo molto sensibili. Il nostro obiettivo è mettere a loro disposizione aree attrezzate e sicure".