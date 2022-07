Il "ludobus" per fare giocare i bambini dei quartieri popolari

Il municipio 7 di Milano e Hines, insieme a Equa Cooperativa Sociale, hanno organizzato un progetto per i bambini, denominato 'una comunità animata', che prevede momenti di gioco e animazione negli spazi pubblici di due quartieri (via Quarti a Baggio e piazzale Segesta a San Siro) caratterizzati dall'edilizia residenziale pubblica e da contesti non semplici dal punto di vista familiare.

Tre i cardini del progetto. Il primo è il ludobus, ovvero un bus speciale che trasporta giochi in parte autocostruiti con cui viene allestito lo spazio circostante: dai rompicapo in legno alle costruzioni, con spazio anche per giochi delle diverse culture. Il secondo cardine è il laboratorio di costruzioni di kit strampalucidi, ovvero giochi di diverse tradizioni realizzati dai bambini con materiali naturali, di recupero o reinventando la funzione di oggetti quotidiani. Il terzo cardine è il laboratorio di approccio all'uso di fonti rinnovabili: i partecipanti contribuiscono ad assemblare una 'solar console', cioè un impianto fotovoltaico che può alimentare tablet, smartphone, casse audio e così via.

"L'animazione nei quartieri popolari è un elemento fondamentale per la socialità e la crescita delle nuove generazioni del nostro municipio", ha dichiarato la presidente del municipio 7 Silvia Fossati: "È per noi una priorità offrire ai residenti del futuro tutti gli strumenti necessari per diventare cittadine e cittadini con coscienza civica. Il progetto mira ad insegnare l’importanza della cura e della condivisione degli spazi pubblici, valori che condividiamo fortemente con Hines".

"In molti quartieri del nostro municipio, le bambine e bambini sono costretti in contesti difficili dove troppo spesso non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei", ha aggiunto Roberta Lamberto, assessora del municipio 7: "Da qui è nata l’idea di sviluppare questo progetto che permetterà loro di vivere delle giornate non solo di animazione e svago ma anche di rafforzamento del senso di comunità". E per Mario Abbadessa, country head di Hines Italy, "creare valore sociale sul territorio e promuovere inclusione è uno degli obiettivi dei nostri sviluppi urbani, soprattutto in contesti come quello dell’ex Trotto, dove stiamo realizzando un importante progetto di riqualificazione di un’area che è ormai dismessa da dieci anni nella zona nord-ovest della città. Coinvolgere le giovani generazioni in un percorso educativo sui temi legati ad uno sviluppo urbano sostenibile è per noi prioritario, per questo abbiamo collaborato con entusiasmo al progetto promosso con il municipio 7 ed Equa Cooperativa Sociale che ci consente di proseguire le nostre attività rivolte ai giovani del territorio anche durante l’estate, rimanendo vicini a tutte quelle famiglie che nel periodo estivo rimarranno in città".

Il calendario

Due le fasce orarie: 9-13 e 15.30-19.30. Dopo gli appuntamenti del 6 luglio in entrambi i luoghi e in via Quarti l'11 luglio, il calendario prevede la presenza in via Quarti mercoledì 13 luglio (mattina) e in piazzale Segesta lo stesso giorno (pomeriggio). Si prosegue nel pomeriggio del 20 luglio in Segesta, ed ancora, sempre in piazzale Segesta, venerdì 2 settembre (mattino) e venerdì 9 settembre (mattino). Si torna in via Quarti mercoledì 14 settembre (mattina) e di nuovo in piazzale Segesta si conclude venerdì 16 settembre (mattina).