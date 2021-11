Mattarella premia Giorgia Greco, la 14enne amputata e tornata a ballare

Giorgia Greco, ginnasta di 14 anni residente a Muggiò (Monza-Brianza) e cresciuta nel quartiere milanese di Niguarda, è una dei nuovi trenta Alfieri della Repubblica conferiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad altrettanti giovani che, nel 2021, si sono distinti per l'uso degli strumenti tecnologici in modo consapevole e virtuoso, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia covid.

Giorgia è stata premiata, si legge sul sito ufficiale della presidenza della Repubblica, "per aver affrontato con coraggio le conseguenze di un intervento chirurgico molto invasivo, e per essere riuscita a tornare a ballare, coronando una passione coltivata fin da bambina. La sua tenacia è ora un esempio che si accompagna al sorriso e alla gentilezza".

Appassionata di ginnastica ritmica fin dall'età di quattro anni, quando ne aveva sette le è stato diagnosticato un tumore alle ossa che l'ha costretta all'amputazione di una gamba. Nonostante l'intervento e le successive terapie, Giorgia non ha perso la passione e ha lottato per continuare a praticarla, riuscendo nel suo obiettivo ed entrando nella compagnia Sesto Ritmic Dreams di Sesto San Giovanni. Nel 2020 ha conquistato la finale di 'Italia's Got Talent'. Negli ultimi anni ha partecipato tra l'altro al progetto React.