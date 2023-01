Spogliarello in cambio di un articolo, l'ordine dei giornalisti: "Si indaghi"

Potrebbe passare dei guai il giornalista finito al centro di un servizio della trasmissione "Le Iene" per uno scambio tra la pubblicazione di un articolo e uno spogliarello in videocall. Per il momento il professionista, che millantava di lavorare in una importante testata nazionale, non è stato ufficialmente identificato, ma la svolta potrebbe arrivare a breve. Nelle scorse ore il consiglio dell'ordine della Lombardia ha fatto sapere che "intende seguire con attenzione tutti gli aspetti delle vicende rivelate" dalla trasmissione.

"L'episodio - sottolinea l'Odg in una nota - può creare un danno reputazionale forte sull'intera categoria: occorre quindi che vengano individuate tutte le eventuali responsabilità personali". Per questo l'ordine dei giornalisti ha invitato la procura di Milano di acquisire il video "chiedendo di svolgere, nel caso in cui siano individuati profili di rilevanza penale, le indagini più appropriate, e di agire nel caso in cui venissero ravvisate ipotesi di reato".

Non solo, il caso potrebbe finire anche sulle scrivanie del consiglio di disciplina territoriale cui sono affidati "compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti".

La vicenda

L’imprenditrice protagonista del servizio della iena Roberta Rei ha raccontato di essere stata contattata da un “noto giornalista” per una sorta di mini-intervista destinata a un articolo. Inizialmente interessato alla vita lavorativa di Stefania e alla sua storia, l’uomo avrebbe però avanzato delle richieste erotiche shock nel corso della prima videochiamata conoscitiva dopo aver scoperto il profilo OnlyFans della donna (dove paradossalmente uno spogliarello sarebbe stato disponibile, a pagamento e senza lo scandaloso "scambio").

Dopo varie "trattative", il giornalista avrebbe infatti chiesto uno prestazione erotica live in cambio dell’articolo stesso e della visibilità, trattandosi – come detto – di una testata importante (motivo per cui la donna si era fidata, dopo aver controllato scrupolosamente la veridicità del tutto: l’uomo risultava effettivamente dipendente di quel giornale). Stefania contava di mantenere il suo profilo privato separato da quello lavorativo, ma in questa triste esperienza sono stati tristemente intrecciati. L’episodio – ennesimo caso di abuso – ha portato l’imprenditrice a denunciare il tutto e a rivolgersi a Le Iene, che però non hanno svelato nome cognome del giornalista o il titolo della testata, aprendo dubbi e toto-nomi. L'uomo infatti, nella nuova videochiamata - questa volta più ampia, e realizzata con il programma di Italia 1 - oltre ad aver rinnovato la sua proposta indecente e aver offerto (e iniziato) un proprio spogliarello, ha dichiarato di essere stato in televisione, vestito con un'elegante camicia bianca per un popolare programma politico.