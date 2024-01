Giornalisti a Fedez dopo il suo sfogo: "Tutto il diritto di seguire il caso del pandoro Ferragni"

"Fedez conosce meglio di tanti altri le regole della comunicazione e non può certo pensare che possa essere uno strumento sempre e solo a favore, per l'immagine o il business". Lo scrivono i cronisti lombardi e romani riferendosi allo sfogo di Fedez contro i giornalisti che, da giorni, sarebbero 'appostati' sotto casa sua e della moglie Chiara Ferragni, a Milano, per le vicende legate all'inchiesta sul pandoro 'griffato' e la beneficenza, non è rimasto senza risposta. Pubblicato in una storia Instagram dal rapper martedì pomeriggio, lo sfogo aveva già avuto una 'replica' da parte di Myrta Merlino in diretta su Pomeriggio Cinque ("i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte"), ma ora anche il gruppo cronisti lombardi e il sindacato cronisti romani hanno replicato all'artista.

"I giornalisti hanno pieno titolo a seguire una vicenda che vede l'apertura di indagini con ipotesi non trascurabili nei confronti della moglie", scrivono i cronisti lombardi e romani riferendosi al fatto che Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata insieme all'amministratrice delegata di Balocco, Alessandra Balocco: "Chi ha milioni di followers non può pensare di sottrarsi alla stessa notorietà voluta e più volte sbandierata, anche di fronte a fatti molto personali, nel momento in cui non è gradita".

"Non sono i giornalisti a decidere cosa accade, semplicemente lo raccontano - concludono gli organismi di rappresentanza dei cronisti lombardi e romani -. Auspichiamo che Fedez, più volte entrato sui temi dell'informazione, riconosca i ruoli esercitati correttamente, come il nostro, che si svolge già tra mille difficoltà legali, bavagli legislativi, sfruttamento e precariato. E scenda a stringere la mano ai colleghi".