Guerra in Ucraina, i giornalisti milanesi ai colleghi russi dissidenti: "I nostri siti aperti a voi"

Sostenere il diritto dei giornalisti a parlare, a esprimersi, e quello dei cittadini a sapere. Anche e soprattutto in un periodo di guerra, perché la guerra "ha bisogno di un pensiero critico", come ha detto il segretario della Fnsi Beppe Giulietti intervenendo a Milano ad una manifestazione, organizzata dall'associazione lombarda dei giornalisti, per commemorare i giornalisti uccisi durante la guerra in Ucraina e per solidarizzare con i giornalisti russi, costretti ad operare in un paese non libero.

La manifestazione si è svolta, non a caso, presso i giardini tra corso Como e piazza Aulenti, intitolati ad Anna Politkovskaia, giornalista uccisa nel 2006 a Mosca dopo avere per anni criticato il governo di Putin e la guerra in Cecenia. Proprio in questi giorni il suo giornale, Novaya Gazeta, il cui direttore Dmitri Muratov ha vinto il Nobel per la Pace nel 2021, ha dovuto sospendere le pubblicazioni perché era diventata eccessivamente 'attenzionata' dal regime. "Questo a causa di una legge liberticida che punisce con 15 anni di reclusione i giornalisti che raccontano cose non gradite al potere", ha commentato Paolo Perucchini, presidente dell'associazione lombarda dei giornalisti: "Dobbiamo ricordare il valore dell'informazione tutti i giorni e non solo quando i colleghi muoiono".

Anna Del Freo, del direttivo della federazione europea dei giornalisti, ha ricordato Anna Politkovskaja: "Aveva già denunciato tanto tempo fa il regime putiniano. In Russia la tv di stato è esclusiva fonte d'informazione per l'87% dei russi. E poi ci sono i propagandisti dei fake, che sono pagati in dollari e sono totalmente professionali. Ce lo hanno raccontato alcuni colleghi in un incontro a Danzicaa: 'C'è una censura che non si ricordava da decenni', ci hanno detto. E in Ucraina non ci sono soltanto i giornalisti morti in questo mese di guerra, ma tanti altri di cui non si hanno più notizie, che sono attualmente dispersi".

La manifestazione

"In Ucraina serve carta e materiale"

Ucraina, dunque. Dove serve la carta, serve il materiale tecnico, per continuare a lavorare, a informare, sotto le bombe, sotto gli attacchi, con l'esercito nemico dentro casa. E Russia. Dove i giornalisti dissidenti, ormai impossibilitati a scrivere sui loro giornali la realtà, chiedono ai siti d'informazione stranieri di ospitarli. "Facciamolo", ha esortato Giulietti: "Diamo la carta ai colleghi ucraini, apriamo i nostri siti a quelli russi. La Memoria va coltivata non per mettere una targa, ma per fare in modo che non accada più quello che si ricorda". E sono stati ricordati anche i giornalisti bielorussi: novanta di loro sono stati arrestati, il sindacato chiuso e il segretario del sindacato costretto a scappare dal paese.

Anche l'ordine dei giornalisti farà la sua parte. Ad esempio con la tessera provvisoria per i colleghi che ne sono sprovvisti (ad esempio perché non hanno ancora superato i due anni preliminari) ma si recano in scenari di guerra. Un faro sull'Italia l'ha puntato Fabrizio Cassinelli, del gruppo cronisti della Lombardia, che ha avvertito di non voler paragonare la situazione del nostro paese con quella russa. Ma, in Italia, "l'applicazione della legge Cartabia sta creando un disastro", ha detto Cassinelli ricordando che il procuratore capo decide quali notizie sono d'interesse pubblico ("in una democrazia è aberrante") e avvertendo che "le forze dell'ordine e altri enti, sempre più, daranno solo le notizie che vogliono dare, e nel modo più favorevole a loro stessi".

"Libertà d'informazione è libertà di tutti"

Solidarietà ai giornalisti russi e bielorussi "che lottano per la libertà d'informazione" e a quelli ucraini "vittime dell'aggressione russa" è arrivata anche dall'Anpi attraverso il segretario provinciale Roberto Cenati: "L'aggresssione di Putin è un atto gravissimo, da condannare perché viola la sovranità ucraina spargendo sangue e massacrando il popolo. Mette in discussione la sicurezza del continente europeo, la nostra libertà e la nostra democrazia". Per Cenati, "i giornalisti che hanno fatto la scelta di battersi per la libertà d'informazione, si battono per la libertà di tutti. Senza un'informazione libera nessuno può essere libero".