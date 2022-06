Ucraina: la Giornata dei bambini, una festa impossibile in tempo di guerra

Il selciato di piazza del Duomo, a Milano, è diventato uno spazio di gioco per una decina di bambini scappati dalla guerra in Ucraina. Il primo giugno, normalmente, per gli ucraini sarebbe un giorno di festa, la Giornata dedicata proprio ai bambini. Una festa impossibile nel 2022, mentre il paese subisce una guerra da oltre tre mesi e, al 30 maggio, secondo il procuratore generale ucraino, 243 bambini sono morti e più di 440 sono rimasti feriti, non pochi in modo grave.

"Di fronte alla sofferenza dei bambini non è possibile stare nel mezzo, bisogna essere di qua o di là. E' una questione di empatia. Noi ringraziamo l'Italia e Milano per quello che stanno facendo per accogliere e prendersi cura di loro", hanno detto le attiviste in piazza del Duomo, accompagnate dal suono delle sirene che avvertono un possibile, imminente attacco. Secondo l'Unicef (dati riportati da Semantic Corpus), più di 200 mila bambini sono stati deportati con la forza in Russia dai territori occupati durante la guerra. Sei bambini su dieci sono stati costretti a lasciare la propria casa e rifugarsi all'estero o in altre regioni ucraine più sicure.

"Cancellare identità ucraina"

Alcune sono arrivate a Milano ed hanno parlato in ucraino o in inglese, accompagnando i propri figli in piazza: "Non stiamo parlando di un tema politico, stiamo parlando di vita", hanno detto. Intanto, nei territori occupati (come Mariupol e la regione di Kherson), sono state riaperte le scuole e si impartiscono lezioni di lingua e storia russa. "L'obiettivo è cancellare l'identità ucraina e insegnare la propaganda russa", denuncia il sindaco di Mariupol. Le richieste? Rafforzare il sistema di sanzioni economiche e approvare un deciso embargo su petrolio e gas russi per togliere al Cremlino il flusso finanziario che gli consente di proseguire la guerra.