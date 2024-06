Il comune di Milano riconosce la giornata della bicicletta: "Usatela di più"

Una giornata per le due ruote. Il comune di Milano riconosce nel 3 giugno la "giornata mondiale della bicicletta", istituita dalle Nazioni Unite nel 2018, e "riconosce la longevità e versatilità della bicicletta come mezzo di trasporto semplice, conveniente, affidabile, pulito e sostenibile dal punto di vista ambientale", ha annunciato palazzo Marino.



"Il comune di Milano sta promuovendo le azioni necessarie a incrementare la quantità e la qualità degli spostamenti effettuati in bicicletta, con la realizzazione di un sistema di itinerari ciclabili, che siano continui, veloci, riconoscibili e sicuri e attraverso la ricerca di un nuovo equilibrio nella distribuzione dello spazio urbano tra i diversi utenti della strada, ricorrendo a soluzioni flessibili e sperimentali con tempi di realizzazione e costi ridotti", ha proseguito l'amministrazione.

E proprio in occasione della "giornata mondiale della bicicletta", l’invito "è a integrare la bicicletta come mezzo di trasporto, al fine di migliorare la sicurezza stradale e di promuoverne l'uso da parte di persone e imprese, riconoscendola come strumento per contribuire al raggiungimento dello sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni".