A Palazzo Marino c'è un nuovo striscione

Esposto a Palazzo Marino uno striscione, "Milano contro la tratta", in occasione della 16esima giornata europea contro la tratta di esseri umani. Nel pomeriggio di martedì 18 ottobre, alle cinque, alla casa dei diritti di via De Amicis sarà inaugurata la mostra fotografica 'derive e approdi 2022' con l'obiettivo di raccontare l'impegno e gli interventi messi in atto dall'amministrazione e dagli enti antitratta con cui collabora a sostegno delle vittime.

La mostra sarà aperta e visitabile fino al 28 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. L'iniziativa di contrasto alla tratta denominato 'derive e approdi', che il Comune di Milano porta avanti insieme alla Città metropolitana e ad alcune province della Lombardia, è stata rifinanziata dal dipartimento pari opportunità della presidenza del consiglio con 2 milioni e 300mila euro per 17 mesi. Il Comune di Milano ha aggiunto 510mila euro. Finora, dal 2017, 152 persone sono state accolte nelle strutture che fanno capo all'iniziativa.