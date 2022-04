A Milano è stata istituita la giornata del gioco

Una giornata interamente dedicata al divertimento e ai giochi. È quello che accadrà il prossimo 28 maggio a Milano per la prima giornata del gioco. La decisione è stata presa da palazzo Marino che ha accolto la richiesta del consiglio dei ragazzi e delle ragazze del municipio 8.

La decisione fa riferimento alla convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riconosce ai bambini e alle bambine il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica e al titolo ottenuto da Milano da parte dell’Unicef nel 2016 quale "Città amica delle bambine e dei bambini".

L’iniziativa è nata dal gemellaggio fra il consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Municipio 8 e quello della città di San Giorgio a Cremano, dove la "Giornata del gioco" è stata istituita nel 2006. Entusiasti dell’iniziativa campana, il consiglio dei ragazzi e delle ragazze del municipio 8 ha deliberato di impegnarsi a presentare agli organi competenti la proposta di istituire, anche nella città di Milano, la giornata del gioco cittadina.

A sostegno della richiesta, è arrivato il sostegno del garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del comune di Milano, Silvio Premoli, e di diverse organizzazioni che in città operano sui temi dell’infanzia.

La giornata mondiale del gioco, promossa nel 1997 dall’International toy library association, è stata fissata dall’Onu nella data del 28 maggio e oggi è celebrata in oltre 40 paesi, per affermare il diritto al gioco per le bambine e i bambini, ma anche per gli adulti e i nonni. Tutte le persone attraverso il gioco possono recuperare e riscoprire tempi e spazi di qualità, spesso dimenticati nella vita di tutti i giorni. In Italia l’iniziativa è stata raccolta dal centro internazionale di documentazione ludoteche di Firenze, dall’associazione italiana dei ludobus e dall’associazione nazionale delle città in gioco. Si è dotata persino di una bandiera del gioco (su progetto dei ragazzi di una scuola di Arzano) e di un inno del gioco (composto dai ragazzi dell’istituto Umberto I di Macerata). Lo scorso anno si sono realizzate iniziative a Napoli, Genova, Firenze, Bergamo, Udine, Lecce, Messina, Moncalieri, Pioltello e Roma, per richiamare l’attenzione sul diritto allo spazio urbano e al gioco di un'infanzia duramente colpita dal lockdown.

Proprio ritenendo che "nel corso della pandemia il diritto al gioco sia stato tra quelli più trascurati e disattesi", si legge in delibera, è "opportuno sensibilizzare l’intera cittadinanza rispetto a questo tema" e favorire "il coinvolgimento nel gioco non solo di bambini e di ragazzi, attraverso le istituzioni scolastiche, ma anche degli adulti".