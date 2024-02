Giardino dei Giusti, 4 nuove iscrizioni dedicate ai perseguitati politici

In futuro, al Giardino dei Giusti di Milano, al Monte Stella, ci sarà anche un ricordo di Alexej Navalny, il dissidente russo morto recentemente in un carcere di massima sicurezza in Siberia. Non si è fatto in tempo a proporlo, però, per l'edizione del 2024 della Giornata dei Giusti, il prossimo 6 marzo, quando al Giardino saranno ricordate le quattro persone scelte da tempo per la cerimonia: Vera Vigevani Jarach, attivista di 96 anni, una delle madri di Plaza de Mayo in Argentina, Narges Mohammadi, simbolo della lotta al regime iraniano, Jurij Dmitriev, storico russo in carcere per aver raccontato le persecuzioni staliniste e Altiero Spinelli, che dal confino fascista fu tra i padri del Manifesto di Ventotene che ispirò l'idea di un’Europa unita.

La presentazione della prossima Giornata è stata anche l'occasione per lanciare Gariwo Mag, un magazine online sorto a gennaio. "Con il giornale vogliamo fornire strumenti per creare una sorta di élite morale", ha detto il presidente di Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim: "Cercheremo di delineare i temi della responsabilità nel nostro tempo. Vogliamo che queste persone si assumano delle responsabilità nella vita pubblica. Trasmettere l’idea dell’intellettuale e giornalista che si mette al servizio della società. Vogliamo trasmettere un essenzialità. Anche Navalny, con la sua celebre espressione 'il male vince nella misura in cui il bene è silenzioso', lo ha fatto".

"Il senso della Giornata dei Giusti l'ha spiegato ieri al Parlamento europeo la moglie di Navalny, Yulia", ha proseguito Nissim: "Non bisogna rassegnarsi. Il grande difetto che circola in Europa è l’idea di rassegnarsi per il nostro quieto vivere. Questa idea che circola in tante variabili del panorama politico è culturale. Yulia Navalnaya ha detto che quando si combatte il male bisogna essere creativi, bisogna avere un pensiero e un'originalità. Deve avere questo il senso della giornata, richiamare alla lotta contro la rassegnazione".

"Narges Mohammadi - ha continuato Nissim - ha fatto un po' come Navalny, ha detto che non smetterà mai di lottare in Iran per la libertà delle donne e della società e continua ad agire. C'è una signora di 96 anni, milanese, Vera Vigevani Jarach, che ancora a 96 anni continua a dire che bisogna assumersi la responsabilità e lo fa con ottimismo. Altiero Spinelli ci ricorda che oggi il grande tema è la democrazia. Dobbiamo avere il coraggio nei confronti delle autocrazie di essere europei".

Intanto, il 5 marzo, al cinema Anteo di Milano sarà proiettato il film "The Dmitriev Affair", sul caso giudiziario occorso a Jurij Dmitriev. Il documentario sarà introdotto da Anna Zafesova (giornalista, La Stampa e il Foglio), Andrea Gullotta (presidente di Memorial Italia) e i rappresentanti della Comunità dei Russi Liberi.