Le pietre d'inciampo per i bambini palestinesi

"Pietre di inciampo per non dimenticare il genocidio palestinese": è un'iniziativa della Camera del Non Lavoro di Milano, che "fa appello a tutte le realtà solidali ad essere presenti in piazza Baiamonti alle 18 del 27 gennaio quando verranno apposte e cementate le pietre di inciampo per ricordare gli oltre 5.000 bambini uccisi a Gaza".

"Non può esserci memoria senza guardare in faccia il presente", è quanto dichiarato da Riccardo Germani, portavoce della Camera del non lavoro.

"Non possiamo assistere - si legge nella nota di Adl Cobas - al divieto di manifestare annunciato alla comunità palestinese di Milano in concomitanza del giorno dedicato alle vittime della shoah per mano nazista e fascista, sgretolando così uno dei capisaldi della nostra costituzione 'il diritto a manifestare' chiediamo la revoca di questo divieto in quanto estremamente violento nei confronti di un popolo già sotto aggressione con lanci di bombe e morti civili".

Adl Cobas per questo invita i milanesi "a essere presenti in Piazzale Loreto alle 15 per denunciare l'ennesima forzatura di una democrazia putrefatta che nega il diritto a manifestare ai palestinesi a Milano città d'oro per la resistenza".