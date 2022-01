A Milano la posa di nuove pietre d'inciampo

"Le Pietre d'Inciampo sono uno straordinario monumento mondiale che costringe chi le incontra a soffermarsi, ad imbattersi nella vita di persone che altrimenti sarebbero state dimenticate. Siamo felici di arricchire Milano con nuove pose. La ricerca, la cura, la condivisione della memoria sono fondamentali per la formazione di cittadine e cittadini consapevoli, e sono decisive soprattutto per le nuove generazioni. Per questa Amministrazione la Memoria è un dovere civico che bisogna perseguire con costanza".

È quanto detto mercoledì mattina dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, che ha preso parte alle cerimonie di posa delle Pietre d'Inciampo nelle vie delle Forze Armate 179, Washington 79, F. Carcano 5, M. Pagano 36, piazza castello 20, Ceresio 3, Scalvini 8 e Grivola 18. Alle cerimonie hanno partecipato Marco Steiner, presidente del Comitato per le Pietre d'Inciampo, Roberto Cenati, presidente Anpi Provinciale di Milano, associazioni, cittadini e in alcuni casi parenti o conoscenti delle persone ricordate.