Commemorazione dei morti: gli appuntamenti e gli orari dei cimiteri a Milano

All'approssimarsi dell'inizio di novembre, la città di Milano ricorderà come sempre i defunti e onorerà la memoria dei benemeriti con quattro giorni di commemorazioni. Il calendario è stato diffuso mercoledì dal Comune.

Si inizia giovedì 27 ottobre, alle ore 10, quando saranno deposte le corone con Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) al Campo della Gloria (64) del Cimitero Maggiore, alla presenza dell’assessora ai servizi civici Gaia Romani. Alle 11.30 l’assessore al welfare Lamberto Bertolé parteciperà alla deposizione delle corone con Aned (Associazione Nazionale ex Deportati) al Monumento ai Caduti nei campi nazisti e al Cimitero ebraico all'interno del Cimitero Monumentale.

Martedì 1 novembre, alle ore 15.30, l'arcivescovo Mario Delpini officerà la Messa al Cimitero Monumentale, alla presenza della vicesindaco Anna Scavuzzo.

Mercoledì 2 novembre, alle ore 8.30, saranno deposte le corone al Campo 12 del Cimitero Maggiore e alle ore 9 al Cimitero inglese di Trenno. Ad entrambe le cerimonie parteciperà l'assessora Gaia Romani. Alle 9.30, nella Basilica di Sant’Ambrogio, l'arcivescovo Mario Delpini officerà la S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e dei caduti in servizio. Alle ore 11, come da tradizione, si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 14 nuovi Benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale. Saranno presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi. Alle 15.30 è in programma la Messa celebrata dall'arcivescovo Mario Delpini nel piazzale Martiri della Deportazione presso il cimitero di Bruzzano, alla presenza dell’assessora Romani.

Giovedì 3 novembre, alle ore 9.30, l’assessora alle politiche del lavoro Alessia Cappello interverrà alla cerimonia di deposizione di corone che si terrà al Cimitero Maggiore presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro, con Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Alle 15 l’assessore alla sicurezza Marco Granelli parteciperà alla Messa presso il Monumentale, in memoria dei Caduti della Polizia Locale.

Orari dei cimiteri

Per agevolare la maggior affluenza di cittadine e cittadini in occasione della commemorazione dei defunti, i cimiteri milanesi resteranno aperti dalle ore 8 alle 18 sino a mercoledì 2 novembre, con possibilità di accedere alle strutture fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura. Le porte laterali del Cimitero Maggiore saranno aperte secondo il normale orario dalle 8.30 alle 17.30. Il Cimitero di Muggiano rimarrà aperto fino a mercoledì 2 novembre dalle 8.30 alle ore 11.45 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Il Sacrario dei Caduti, in Largo Caduti Milanesi per la Patria, rimarrà aperto da domenica 30 ottobre a venerdì 4 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.

Martedì 1 e mercoledì 2 novembre la circolazione dei mezzi privati dei visitatori all’interno dei cimiteri sarà consentita dalle 9 alle 12, ad eccezione del Cimitero Monumentale, di Greco e di Bruzzano, dove non sarà consentito l’accesso ai veicoli.