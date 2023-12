La Biblioteca Europea ha un nuovo presidente: è Giovanni Fosti, ex Fondazione Cariplo

La Beic (Biblioteca europea di informazione e cultura) di Milano ha un nuovo presidente: si tratta di Giovanni Fosti, docente alla Bocconi (Sda) ed ex presidente di Fondazione Cariplo. La Beic è la nuova biblioteca che sorgerà nella zona di viale Molise e che acquisirà le funzioni di 'biblioteca centrale' di Milano, al posto della Sormani, ma offirà anche molti nuovi servizi moderni.

"Locale e internazionale, fisico e virtuale, memoria e futuro, persona e comunità sono intrecci attorno ai quali si andrà a definire il valore del progetto Beic", ha commentato Fosti, dicendosi onorato della nomina, avvenuta all'unanimità il 14 dicembre. Succede all'ex prefetto Francesco Paolo Tronca; in precedenza, il presidente della Beic era stato Antonio Padoa Schioppa, giurista e storico.

Fosti, laureato in economia aziendale in Bocconi, insegna welfare e social innovation alla Sda Bocconi e economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche nei corsi universitari. Attualmente è il presidente del Fondo per la Repubblica Digitale, istituito nel 2021 e alimentato dalle fondazioni bancarie per la formazione e l'inclusione digitale nel Paese.

In precedenza, il manager era stato presidente di Fondazione Cariplo, dal 2019 al 2023, quando è stato sostituito da Giovanni Azzone.