Anche Giovanni vuole salvare il glicine di Baiamonti: "Basta cemento"

Anche Giovanni Storti, il comico del celeberrimo trio Aldo, Giovanni e Giacomo, si schiera contro l'abbattimento degli alberi di piazzale Baiamonte, tra cui anche un glicine monumentale. Decine di migliaia i milanesi che avevano firmato una petizione online per scongiurare il taglio delle piante di piazzale Baiamonti, previsto per fare spazio alla seconda piramide dello studio di architettura Herzog, che sarà gemella di quella sede della Fondazione Feltrinelli e ospiterà il nuovo Museo della Resistenza.

"Siamo qui di fianco al circolo combattenti e reduci - dice l'attore in un video postato sui social -, dove c'è un glicine magnifico e questo è un pezzo storico. Sono state raccolte quasi 50mila firme per mantenere questo giardino, di fianco a quello dedicato a Lea Garofalo (...). Si sono inventati di fare una costruzione, buttare giù i tigli, far cadere anche il glicine che ha quasi 80 anni".

"Se 50mila cittadini - continua Giovanni - vogliono usufruire di questo giardino, poter avere uno spazio tranquillo dove stare, perché costruire? Perché aumentare il cemento? Signor sindaco, perché? Giunta, perché? Lasciate la decisione anche ai cittadini. Se 50mila persone vogliono questo, lasciategli godere il poco verde che c'è in questa zona".

Nel video di Storti, pubblicato sotto alla scritta "Secondo voi il parere dei cittadini conta ancora?", si vedono gli operai già al lavoro per predisporre il cantiere della seconda piramide Herzog. A rischio abbattimento undici alberi, tra cui quattro grandi tigli e l'enorme e bellissimo glicine. I comitati a favore della salvaguardia delle piante nei giorni scorsi avevano scritto anche direttamente al presidente dell'Anpi, visto che la nuova costruzione sarà la sede del Museo della Resistenza. Il consiglio comunale di Milano, inoltre, aveva approvato con voto unanime un ordine del giorno per salvare gli alberi. La nuova sede museale sarà finanziata dal ministero della cultura, a cui ora Palazzo Marino dovrebbe rivolgersi per scongiurare l'abbattimento delle piante.