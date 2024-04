Giovanni Storti contro il comune di Milano: "Questi alberi saranno da buttare via"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovanni Storti contro il comune di Milano e a favore degli alberi. Sabato, il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui mostra i risultati di un intervento di capitozzatura su alcuni alberi, criticando la scelta.

"Il cuore dell'albero è la foglia, se noi lo potiamo in questo modo farà una fatica enorme - le parole di Storti -. Questi alberi tra un paio di anni saranno da buttar via perché nei tagli entreranno parassiti". Lui stesso ha poi mostrato un opuscolo del comune di Milano, in cui viene sconsigliata questa pratica. "Ma allora perché il comune lo fa così? Perché fa tagliare le piante in quel modo?", si è chiesto il comico.